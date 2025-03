Furti in ospedale e in un negozio. Due denunciati dai carabinieri

Purtroppo il flagello dei furti continua a fare vittime nell’entroterra Fermano, al termine delle indagini svolte dai carabinieri della Compagnia di Montegiorgio, due persone sono state denunciate. Nella città montana di Amandola, a conclusione di tempestive indagini, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere un 47enne italiano, pregiudicato e disoccupato, originario di Servigliano. I militari a seguito di una segnalazione ricevuta da personale medico, supportate dall’analisi dei filmati estrapolati da un sistema di videosorveglianza e dalle testimonianze di alcuni pazienti, hanno permesso di accertare che il soggetto, approfittando di una momentanea distrazione di un’infermiera, mentre ara all’interno dell’ospedale di Amandola, aveva sottratto dalla borsa di quest’ultima un portafoglio contenente poche decine di euro. Nel corso dell’operazione i militari hanno trovato addosso all’uomo anche un cacciavite a taglio. Il portafoglio e il denaro sono stati restituiti alla proprietaria, mentre il cacciavite è stato sequestrato. Altra situazione a Magliano di Tenna, dove i militari della Stazione di Montegiorgio, a conclusione di un’attenta attività investigativa, hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato una 57enne cubana. Le indagini, condotte attraverso l’analisi dei filmati di un sistema di videosorveglianza privato, e con le testimonianze di alcuni cittadini, hanno consentito di accertare che la donna, alcune settimane fa a Magliano di Tenna, si era resa responsabile del furto di diversi articoli presso l’esercizio commerciale ‘Acqua e Sapone’. L’indagata avrebbe utilizzato una borsa schermata per eludere il sistema antitaccheggio del negozio, riuscendo quindi a sottrarre la merce senza destare sospetti. a.c.