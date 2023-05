Gli atleti sangiorgesi sul podio a San Benedetto

La pista e le pedane di San Benedetto del Tronto hanno ospitato il Campionato regionale allievi e assoluti di prove multiple, con il Team Atletica Marche che ha piazzato tre suoi atleti sul gradino più alto del podio. Ha iniziato il sangiorgese Michele Smiriglia, netto vincitore del decathlon allievi. Alla sua prima esperienza tra gli under 18, Smiriglia ha siglato 5563 punti, mettendosi in evidenza nei 100 m, 11’’68, nei 110 m ostacoli, 16’’19 e nel salto in alto, 1,83 m. Il compagno di squadra Riccardo Fedozzi, specialista dell’asta, medaglia di bronzo. Nella gara al femminile i riflettori puntati su India Gray, che ha dominato l’eptathlon. Atleta versatile, è soprattutto una saltatrice in lungo e di recente a Macerata è atterrata a 5,48 m. A San Benedetto, tra le sue sette fatiche ha fatto registrare i punteggi più elevati nel salto in alto, con 1,65 m, e nei 100 m ostacoli, corsi in 15’’54. Lo scudetto assoluto maschile è stato assegnato a Lorenzo Falappa, specialista del salto in alto. Si è ben difesa anche Greta Luchetti, medaglia d’argento nell’eptathlon assoluto femminile. Per la categoria cadetti, era in programma la prima prova del campionato regionale di società. Nel pentathlon cadetti, ha dettato legge l’Atletica Sangiorgese, con Tommaso Fidani al primo posto e Fausto Essengo Kitenge al terzo.