Grottazzolina, ok al bilancio. Dieci milioni di investimenti

Il Consiglio comunale ha approvato un bilancio di previsione per il triennio 2023-2025 da record, infatti sono previsti 13,5 milioni euro di gestione di cui 10,8 milioni euro destinati a investimenti. Fra gli argomenti all’ordine del giorno sono state votate le aliquote delle principali imposte. "Nonostante l’incremento di molti costi di gestione – annuncia il sindaco, Alberto Antognozzi – sono rimaste invariate le principali imposte: Imu, Irpef, i servizi a domanda individuale come trasporto scolastico, buoni pasto mensa scolastica, lampade votive e altro. È stato però necessario un minimo ritocco alla Tari per garantire l’equilibrio dei costi del servizio. Sul fronte delle uscite ci sono 2,5 milioni di spese correnti di cui la parte preponderante è la spesa per il personale, segue la spesa per il ciclo rifiuti 316.000 euro, per le utenze 218.000 euro, scuole e servizi 212.000 euro, manutenzioni varie 156.000 euro e sociale per 186.000 euro. Nonostante le difficoltà sono pertanto rimaste invariate le spese per il sociale, i contributi alle associazioni, sono state confermate misure di sostegno alle famiglie quali la fornitura gratuita dei libri di testo per la prima media, il dopo scuola, le colonie estive". La parte più consistente è destinata invece al piano delle opere pubbliche che presenta un nutrito elenco. "È stata stanziata una cifra credo record per Grottazzolina di 10.800.000 euro destinata a investimenti – continua Antognozzi – di cui 9.800.000 euro saranno appaltati entro la fine del 2023". Meritano attenzione: 5.980.000 euro per la realizzazione della nuova scuola elementare che andrà a creare il polo scolastico insieme alla scuola media esistente; il nuovo asilo nido realizzato tramite fondi Pnrr per circa un milione; circa 850.000 euro per la realizzazione di nuovi marciapiedi a servizio della viabilità del territorio. Molto importante a breve si aggiungeranno altri due milioni di finanziamenti per il miglioramento sismico del palazzo comunale, per la demolizione e ricostruzione dell’edificio di Via Mazzini e per l’avvio dei lavori del Teatro con progetto rivisto e completo.

Alessio Carassai