Riccardo Paniccià, debutto da ricordare

Ottimo esordio per Riccardo Paniccià nella FX Pro Series, a Varano: il giovanissimo pilota marchigiano, alias RickyGas, ottiene al proprio debutto in monoposto il terzo posto assoluto ed il successo nella classe Silver. Una sfortunata penalità frena la sua rincorsa in gara-2. Eccellente prima apparizione per Riccardo Paniccià nella FX Pro Series, il prestigioso campionato facente parte del contenitore agonistico Formula X andato in scena sull’Autodromo ‘Riccardo Paletti’ di Varano de’ Melegari. Il 15enne pilota fermano, al proprio esordio al volante della monoposto Tatuus T014 di Formula 4, ha letteralmente sorpreso tutti lottando costantemente nelle posizioni di testa al cospetto di avversari ben più esperti. Per lui il bilancio finale parla di uno straordinario terzo posto assoluto ottenuto in gara-1 che gli è valso anche il gradino più alto del podio nella classe Silver riservata ai rookie. Un bottino che sarebbe potuto essere ancora più importante, se una penalità ricevuta nella seconda manche per un involontario contatto non gli avesse sottratto un risultato analogo. In ogni caso, il bottino conquistato nel suo debutto assoluto non può che lasciare soddisfatti, grazie anche all’eccellente lavoro portato avanti con il Team Racing Gubbio 2.0.