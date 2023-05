Il generale Carmelo Burgio parla di militari e missioni

’Missioni dei militari italiani all’estero’, è il tema su cui ha relazionato il generale Carmelo Burgio, in un incontro promosso i giorni scorsi nella sala Imperatori dal consigliere regionale, Marco Marinangeli. Il generale Burgio ha parlato del ruolo dei militari italiani impegnati in missione all’estero e dell’importanza del loro lavoro per la sicurezza globale. Ha anche sottolineato come il loro impegno costituisca una garanzia di sicurezza per l’Italia. Il generale ha inoltre spiegato il valore del lavoro svolto di militari italiani all’estero, specificando l’importanza di riconoscere e apprezzare il loro sacrificio e la loro dedizione. La loro presenza all’estero è un contributo fondamentale per il bene del nostro Paese e rappresenta un valore aggiunto per la nostra immagine nel mondo. Alla conferenza hanno preso parte anche il sindaco di Porto San Giorgio, Valerio Vesprini, Pisana Liberati consigliere provinciale di Fermo, Remo Grassetti e Marco Marinangeli, il quale ha dichiarato: "Sono molto soddisfatto per la presenza del generale Burgio e per il successo dell’evento che è stato molto partecipato. È importante riconoscere il ruolo dei militari italiani all’estero e di mostrare loro gratitudine e apprezzamento per il servizio prestato alla nostra Patria. Quando Remo Grassetti mi ha chiesto di organizzare questo evento, ho pensato subito che Porto San Giorgio sarebbe stato il posto perfetto per onorare l’Arma".