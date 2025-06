In uscita il libro di Giovanni Blandino ’Nessuna isola è sola’

La collana Le Sinapsi, Premio Speciale della Giuria di Legambiente nell’ambito del Premio nazionale "Un libro per l’ambiente", si arricchisce di un nuovo sorprendente albo di divulgazione che racconta tutto ciò che c’è da sapere sulle isole, territori - veri o dell’immaginazione - che da sempre incantano e affascinano gli esseri umani. Esce in questi giorni il libro dell’autore fermano Giovanni Blandino, "Nessuna isola è sola", edito da CameloZampa. "Si tratta – spiega Blandino - di un albo divulgativo ricco di informazioni inusuali e curiose, illustrato da Martina Tonello, che collega tra loro temi di grande attualità come il cambiamento climatico, le connessioni umane e la globalizzazione, per farci capire che niente e nessuno è veramente isolato, nemmeno le particelle più piccole dell’universo". Accompagnato dalle raffinate illustrazioni di Tonello, il ricercatore fermano ed esperto di storia della scienza e della comunicazione ci porta alla scoperta di tutto ciò che può essere chiamato "isola": dalle isole vulcaniche a quelle "a intermittenza", dalle isole coralline alle oasi nel deserto fino alle isole artificiali, a quelle fantastiche, alle micronazioni e a quelle "persone isola" che aspirano alla più completa solitudine, come gli eremiti. Pagina dopo pagina, l’esplorazione geografica cede il passo a una riflessione scientifico-filosofica su come ogni cosa a questo mondo faccia parte di una profonda rete di relazioni che ci rende tutt’altro che isolati. "Ogni terra emersa, ogni ecosistema, ogni comunità – sottolinea Blandino - è connessa da legami invisibili ma indissolubili e questo illustrato di grande respiro invita a guardare il mondo con occhi nuovi, scoprendo la rete di connessioni che ci unisce tutte e tutti". Le pagine finali del libro ospitano un originale "isolario" con approfondimenti e ulteriori delucidazioni sugli argomenti trattati. L’autore fermano ha studiato Storia della scienza e della comunicazione a Pisa, Roma, Trieste e Berlino. Oggi lavora in un centro di ricerca a Bolzano occupandosi di comunicazione scientifica. Suoi testi e racconti sono apparsi su riviste e antologie.