Ricostruzione post sisma. Ecco ‘Mediae Terrae’, il libro di Guido Castelli

Il racconto della ricostruzione nell’area del cratere a seguito del sisma del 2016 che ha scosso il centro Italia è divenuto un libro. Il testo dal titolo ‘Mediae Terrae’ di Guido Castelli, che veste i panni del Commissario straordinario alla ricostruzione, con la prefazione di Stefano Zurlo sarà presentato domani alle 21,15 al Teatro Alaleona.

La ricostruzione dopo il sisma 2016-17 sta diventando un laboratorio capace di offrire un percorso di sviluppo e di rinascita a tutto il centro Italia. Il cantiere più grande d’Europa propone innovazione, sicurezza e sostenibilità, rilanciando il ruolo e il presidio umano in una delle più vaste ‘aree interne’ d’Italia: l’Appennino centrale.

Dalla mitigazione del cambiamento climatico alle ipotesi di sviluppo per rilanciare il ruolo dei borghi italiani, puntando sul rilancio dell’agricoltura così come sulla nuova evoluzione della rivoluzione digitale. In nove capitoli il Commissario alla ricostruzione e alla rigenerazione post sisma 2016, traccia le linee per rifondare un Appennino contemporaneo, ricco di arte e cultura.