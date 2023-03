Incrocio Bruni 54, un vitigno marchigiano

La IX edizione di ‘Artevinando’, promossa dall’Associazione ‘Di arte in vino’, ha avuto il suo inizio all’interno del festival Tipicità, al Fermo Forum, con un interessante incontro dedicato al noto enologo elpidiense Andrea Bacci (autore di un trattato sul vino che, ancora oggi, è un utile compendio per molti produttori) di cui l’anno prossimo ricorre il cinquecentenario della nascita. Le iniziative di ‘Artevinando’ proseguono, oggi, con la presentazione del libro ‘Incrocio Bruni 54 un vitigno marchigiano’. Nella sala consiliare del municipio (dalle ore 16) racconteranno la storia di questo vitigno e illustreranno i segreti del suo processo di vinificazione, l’autore del libro, Raffaele Papi (Ais Marche), lo scopritore di ‘Incrocio Bruni’, Giancarlo Soverchia), mentre coordinerà l’incontro Barbara Paglialunga (Ais Marche). Al termine è prevista una degustazione dei vini delle aziende partecipanti in collaborazione con Sì con te. Ingresso gratuito, consigliata la prenotazione al 347 6005454.