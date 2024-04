Ortenzi: "Abbiamo fatto qualcosa di incredibile"

Esplode la gioia di un intero popolo al punto numero 25 del quarto set, tutti in campo ad esultare: dirigenti che piangono e giocatori che rincorrono l’abbraccio dei 500 tifosi giunti dal Fermano. Ci vuole un po’ per le prime dichiarazioni ma la copertina spetta a coach Massimiliano Ortenzi, lui che da 15 anni vive il progetto M/G Scuola Pallavolo a tutto tondo: "E’ qualcosa di unico, di speciale – ci racconta il coach sommerso dagli abbracci –. Un paese di tremila abitanti, diecimila insieme a Montegiorgio che raggiunge un traguardo così alto. E’ qualcosa di speciale per il canmmino di questa stagione: abbiamo accettato di non essere perfetti, di avere dei difetti ma abbiamo lavorato intensamente. Ripensando a questi 15 anni è qualcosa di davvero incredibile il cammino fatto insieme, cercando di crescere un pezzetto alla volta, stagione dopo stagione. E ora siamo qui. Forse non riusciamo ancora a metabolizzare ma è fantastico".

Entusiasta il presidente Rossano Romiti: "Una gioia incredibile, una giornata che rimarrà nella storia. Qui a Siena c’è tutto un territorio a godere di questa vittoria e siamo veramente felicissimi. Questa Superlega l’abbiamo sognata tanto e a lungo, è arrivata finalmente e si fa fatica a realizzare. Un sogno meraviglioso e incredibile ma la stagione non è finita ancora, vogliamo onorarla al meglio con la Supercoppa, che giocheremo in casa, e vogliamo raggiungere le final four da giocare a Cuneo, ma prima dovremo battere Cantù. Per il momento gioiamo per questo traguardo meraviglioso e incredibile perché l’abbiamo fatta veramente grossa". Il capitano Rriccardo Vecchi vive un sogno, quello del giocatore nato e cresciuto nel mondo M&G Scuola Pallavolo e che ha vissuto questo percorso meraviglioso fino alla Superlega: "E’ incredibile, qualcosa di meraviglioso. Difficile trovare le parole giuste ma è assolutamente meraviglioso, soprattutto davanti ad un pubblico così in una stagione così ad alto livello e vissuta alla grande. Sono emozioni indescrivibili ma ce le godiamo tutte".

Tre pullman erano partiti subito dopo l’ora di pranzo dal cuore di Grottazzolina, tanti pulmini da nove posti e un’infinità di auto per un totale di oltre 500 unità. Questa la carovana targata Yuasa Battery che si è messa in viaggio alla volta di Siena per voler vivere insieme ai propri ragazzi l’atto finale che corona un sogno. E alla fine l’esplosione di gioia, tutta in quelle parole uniche, stampate sulle maglie celebrative svelate a fine gara: "L’abbiamo fatta grossa".

Roberto Cruciani