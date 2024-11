La comicità fa tappa al Giusti: ecco lo show di Cecilia Menghini

Un altro fine settimana ancora una volta all’insegna del divertimento e della comicità, con la stagione ‘Lagrù ti tira su’, all’auditorium ‘Giusti’ dove sabato (ore 21,15) va in scena Cecilia Menghini, attrice tragicomica, cantante, doppiatrice, in ‘Pensavo fosse amore invece era un uber’, per la regia di Gabriele Claretti.

"Giorno X dell’anno corrente. Cecilia passa la sua ultima notte nella sua cameretta da bambina. E’ giunto per lei, il momento di tirare le somme di una vita da trentenne trascorsa tra disagi, rancori e illusioni date dal più grande inganno che l’essere umano abbia mai prodotto: l’amore. E lei – è la presentazione del divertente spettacolo - ne parla con il suo amico immaginario che, da sempre, le tiene compagnia. Meglio insieme? Meglio soli? Meglio male accompagnati? Sono gli interrogativi che si pone la Menghini cercando di dare risposte per arrivare a definire, alla fine, cosa riusciremo a capire dei rapporti umani". Biglietti su liveticket o all’auditorium prima dello spettacolo.