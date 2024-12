La Samb torna al lavoro. Sul mercato poco da fare

La Samb torna, dopo le festività natalizie ad allenarsi questo pomeriggio al Ciarrocchi di Porto d’Ascoli. Eusepi e compagni lavoreranno anche nelle giornate di sabato, domenica, con possibile doppia seduta e lunedì. Il 31 dicembre sarà libero con i rossoblù che potranno festeggiare così un 2024 che da settembre in poi ha riservato parecchie soddisfazioni. Riprenderanno gli allenamenti nel pomeriggio di mercoledì 1 gennaio. Da lì prenderà il via la classica settimana di lavoro in vista della prima gara di ritorno che si giocherà il 5 gennaio, allo stadio Riviera delle Palme contro l’Atletico Ascoli. Per l’occasione Palladini recupererà anche Pezzola, Baldassi e Polini.

Chiuso il mercato dei dilettanti di dicembre con il no della Samb alla cessione di Edoardo Lonardo al Como, ora il diesse Stefano De Angelis è alla ricerca di un 2006, possibilmente un attaccante. Trovare un diciottenne pronto per la D non è poi così facile. Chi lo ha se lo tiene ben stretto, ma allo stesso tempo l’appeal che emana il club del Riviera delle Palme potrebbe anche indurre club professionistici a dare in prestito un giovane di valore. Il mercato riaprirà il 2 gennaio per chiudersi alla fine del mese. La dirigenza rossoblù ha deciso di non intervenire sugli over anche per non rompere i giusti equilibri che regnano nello spogliatoio. Vedremo ora cosa accadrà nelle prossime settimane.

Intanto il Casms (Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive), con un dispositivo, ha vietato la vendita dei biglietti in tutti i settori dello stadio Riviera delle Palme, ai residenti nei Comuni di Ascoli, Castel di Lama, Folignano, Maltignano e Venarotta. La limitazione vige esclusivamente per i tagliandi in vendita e pertanto gli eventuali abbonati residenti nei Comuni sopracitati potranno tranquillamente assistere alla partita. Visto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti dei cinque Comuni del Piceno, per questioni di natura tecnica per questa gara non sarà possibile usufruire della funzione "cambio utilizzatore" sia sui biglietti che sugli abbonamenti. La prevendita inizia questa mattina alle 10 con i tagliandi che possono essere acquistati sul circuito Vivaticket, sul sito web della Samb e al Samb store di via Fiscaletti 8.

Benedetto Marinangeli