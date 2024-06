Ladro di selle all’ippodromo di Fermo, i carabinieri denunciano un giovane

Fermo, 14 giugno 2024 – Un arresto e tre denunce nell’entroterra, i carabinieri impegnati contro i reati predatori all’interno di abitazioni e attività commerciali. Nei giorni scorsi i militari della Compagnia di Montegiorgio e della Stazioni locali, a seguito di specifiche attività di controllo sono riusciti ad identificare alcuni soggetti che a vari titolo si erano resi protagonisti di furti o tentati furti nel territorio.

A Montegiorgio, i carabinieri della locale Stazione al termine di una meticolosa attività investigativa, supportata dall’analisi di filmati estrapolati dai sistemi di videosorveglianza pubblica, hanno denunciato in stato di libertà un giovane di 23 anni, residente nel teramano, resosi autore in concorso con altri due soggetti in corso d’identificazione, di furto aggravato nel territorio montegiorgese.

Più dettagliatamente il giovane si era introdotto nei locali adibiti alle stalle dell’ippodromo San Paolo, rubando vario materiale tra cui delle costose selle. Un secondo caso sempre a Montegiorgio, a portato i carabinieri a denunciare due cittadini romeni, ritenuti responsabili del reato di furto ai danni di un’isola ecologica sita a Magliano di Tenna dalla quale avevano asportato vario materiale ferroso.

A Montegranaro invece i militari della Stazione locale, con il supporto del Nucleo operativo radiomobile di Fermo, sono intervenuti presso l’azienda calzaturiera ‘Ely Factory’ di Montegranaro, a seguito dell’attivazione dell’impianto d’allarme. Giunti subito sul posto hanno fermato un pregiudicato foggiano di 40 anni, il quale con il volto travisato insieme ad altri due individui, poi riusciti a dileguarsi, hanno tentato di mettere a segno un furto. I carabinieri sul posto hanno sequestrato torce e altri materiali idonei allo scasso, mentre l’individuo è stato arrestato per tentato furto in flagranza.

Sono tuttora in corso le indagini per riuscire ad identificare gli altri complici. In questi casi è risultato fondamentale l’operato dei carabinieri della locale Stazione, risultato determinante per individuare e sanzionare i responsabili di tali odiosi reati che invadono la privacy e distruggono la tranquillità di onesti cittadini. Il ruolo svolto dai carabinieri nella salvaguardia della sicurezza e nell’azione di contrasto alla criminalità è di fondamentale importanza per la tutela dei cittadini e per il mantenimento dell’ordine pubblico: i cittadini sono invitati a segnalare ogni episodio sospetto al numero di emergenza 112.