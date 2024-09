Lavori al palazzo comunale, traslocano gli ultimi cinque uffici

Nei giorni scorsi sono stati effettuati i traslochi degli unici cinque uffici attualmente presenti nel palazzo comunale di Piazza Mazzini e, una volta completato (si ipotizza entro questa settimana) il trasferimento dei documenti dell’archivio storico negli spazi dell’ex convento degli agostiniani, potranno finalmente iniziare i lavori di riqualificazione, restauro e adeguamento sismico dell’immobile con fondi del terremoto.

Per tutti gli uffici sono state individuati collocazioni temporanee in pieno centro storico. Nello specifico, l’ufficio del sindaco, della sua segreteria e la sala giunta sono stati dislocati nei locali di via Conventati (proprio di fronte al teatro ‘La Perla’), mentre l’ufficio protocollo è stato sistemato di fianco all’ufficio turistico, sempre in piazza Mazzini e, da ultimo, la segreteria è stata collocata nella palazzina Francescani, vicino all’ufficio tributi. Secondo quanto ipotizzato dal sindaco Endrio Ubaldi, i lavori sul palazzo comunale potrebbero iniziare entro il termine di questo mese. Lavori comunque molto attesi che consentiranno di restituire alla città il vero municipio che, finora, è stato utilizzato solo al piano terra, per i pochi uffici ora trasferiti, essendo stato dichiarato inagibile da tempo.

m.c.