Leo Gassmann in concerto

Il cantante Leo Gassmann, alle 21,15 di domani salirà sul palco del teatro di Porto San Giorgio con il suo nuovo tour ’La strada per Agartha’ in cui mischia favola e realtà. Leo Gassmann è in viaggio e questo suo essere sempre in movimento gli ha permesso di scrivere un disco, ’La strada per Agartha’. Il titolo è tratto dal romanzo ’Il dio fumoso’ di Willis George Emerson, che racconta il viaggio fantastico di un marinaio che circumnaviga il mondo e scopre una civiltà sotterranea di giganti. I temi racchiusi nelle sue canzoni sono molteplici: la ricerca della bellezza e dell’amore per la musica, la rivendicazione, la libertà, la paura, tutto filtrato attraverso la favola, proprio come prima di lui fece Edoardo Bennato. ’La strada per Agartha’ è ricchissimo di collaborazioni. I biglietti sono in vendita sui circuiti Ciaotickets Ticketmaster e TicketOne. Per info 3924450125.