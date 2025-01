Lo scrittore Tortolini e la scuola

Nei giorni scorsi presso il Teatro De Cadillach, su iniziativa dell’Isc Gino Strada di Monte Urano, si è svolto il secondo appuntamento all’interno dei ciclo di incontri ’La scuola, risorsa per la comunità e fattore per la coesione’. Un momento di confronto e riflessione reso ancora più importante e significativo dalla presenza dello scrittore Luca Tortolini, che ha offerto un importante contributo su temi quali scuola, comunità, inclusione e coesione sociale tanto da stimolare un confronto costruttivo e profondo tra i presenti. Ecco dunque che l’appuntamento via via si è trasformato in uno spazio culturale e sociale, con la capacità di evidenziare il ruolo fondamentale della scuola quella luogo di crescita collettiva e come elemento capace di stimolare il dialogo e la presenza nella comunità. Una serata in cui è stata ribadita l’importanza di investire su questi temi per costruire una società più unita e consapevole. Hanno partecipato alla serata anche autorità locali.