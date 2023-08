Lo stilista Migliore lancia l’idea di una scuola ad hoc per le calzature

Benvengano i bandi della Regione Marche a sostegno del comparto moda e calzature, "utili perché aiutano gli imprenditori a fare investimenti e a collocarsi in nuovi mercati ma – puntualizza Sebastiano Migliore, noto stilista di calzature con studio a Cascinare di Sant’Elpidio a Mare – credo che l’urgenza per il settore calzaturiero, oggi, sia un’altra: servono nuove idee, nuovi creativi, nuove mani".

In un distretto calzaturiero visto con gli occhi dello stilista "bisogna creare una scuola ad hoc, impostata sul discorso teorico e su quello pratico. Oggi, terminata la scuola, i ragazzi che vanno in azienda, sanno fare poco".

Certo, c’è l’Ipsia, ma Migliore auspica un ritorno della scuola regionale calzaturieri come esisteva anni fa a Sant’Elpidio a Mare, che lui ha frequentato e che ha formato una quantità di professionisti "perché era completa: si iniziava dal disegno, si passava al modello fino alla costruzione del prototipo. Gli studenti conoscevano tutti i passaggi e si appassionavano chi al disegno, come me, chi al modello tecnico, o al lavoro di orlatrice o di tagliatore. Terminata la scuola, ognuno sapeva fare la scarpa".

È la Regione la destinataria di questa proposta, peraltro già presentata ad alcuni amministratori regionali.

"Penso – sottolinea Migliore – a una scuola, ma anche a un sito per veicolare il progetto attraverso i social, la via più immediata per intercettare i giovani, che dovrebbe vedere coinvolta gente che conosce il mestiere e lo ama: solo così potremo trasmettere ai ragazzi la voglia e la passione di fare questo mestiere. Altrimenti, se ne stanno andando tutti". Migliore ha un ufficio stile e sviluppo con 6 persone, designer, tecnici, grafici "siamo specializzati per i grandi brand, esteri e, oltre al disegno forniamo loro il prototipo, con tutti i passaggi intermedi. Fino a 15 anni fa, avevo 10 clienti in zona. Oggi ne ho 10, ma in zona solo uno e mezzo. Li ho tutti a Parigi, New York. Mi piacerebbe averne di più qui, ma le aziende o sono state assorbite dai brand, o lavorano per i brand. Coloro che hanno insistito con il loro marchio soffrono un mercato che non concede spazio sufficiente per promuovere il prodotto, che non hanno la forza economica: i nuovi bandi della Regione sono di grande aiuto". Il messaggio di Migliore: "Sembra facile realizzare una calzatura, ma fare le scarpe è un’arte. Solo facendolo capire ai giovani e facendoli appassionate, si può invertire la fase critica del nostro settore. Io sono a disposizione".

Marisa Colibazzi