Lotta ai vandali, ora arriva anche la vigilanza privata

Oltre agli agenti della polizia locale, oltre alle forze dell’ordine, oltre a un sistema di videosorveglianza capillare e in fase di implementazione, adesso l’amministrazione ha fatto ricorso anche alla vigilanza privata. Ieri, l’entrata in servizio delle due guardie particolari giurate armate che dovranno garantire il servizio di vigilanza del patrimonio immobiliare del Comune per tutto il mese di gennaio e febbraio. Si parla ancora di sicurezza, dunque, ma stavolta in relazione alla custodia dei beni e immobili pubblici che sono stati oggetto di atti vandalici e che insistono soprattutto nel centro città. Risponde in questo modo l’amministrazione guidata dal sindaco Massimiliano Ciarpella "ai recenti episodi di danneggiamento che si sono verificati in particolare presso le scuole ‘Galilei’, ‘Pennesi’, all’asilo ‘L’isola che non c’è’ (Villa Murri) e ai giardini di Villa Bernetti" si legge nell’atto in cui si affida questo particolare incarico. Ai due agenti che saranno in servizio ogni giorni, è stato chiesto di controllare gli edifici comunali del centro città per cui oltre alle suddette scuole e asilo nido, il riferimento è alla Torre dell’Orologio, al polo culturale ‘Gigli’ e il cantiere del mercato coperto , tutti immobili che ruotano intorno alla centralissima piazza Garibaldi. Un provvedimento pensato per prevenire e scongiurare il ripetersi di certi episodi e per il quale il Comune ha previsto un investimento complessivo di poco più di 10mila euro per avere assicurata la presenza quotidiana delle due Guardie giurate, impegnate nelle zone ritenute più sensibili del centro dalle 18 fino all’1 di notte durante la settimana, mentre la domenica il turno andrà dalle 17 a mezzanotte. In tutto, saranno sette settimane, per un totale di 14 ore di vigilanza quotidiana al costo di 378 euro giornalieri. Si precisa ancora nella relativa determinata pubblicata il 31 dicembre riguardo un servizio operativo da ieri. Sono stati affidati al Consorzio Fi.Fa Network (Martinsicuro), constatate le competenze e l’esperienza pluriennale nel settore, i servizi di vigilanza con piantonamento itinerante esterno di alcuni immobili comunali per tutelare il patrimonio pubblico.

Marisa Colibazzi