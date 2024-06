Fermo: maturità, conto alla rovescia. Nominate le commissioni

Fermo, 7 giugno 2024 – Si avvicina la mitica ‘notte prima degli esami’, il passaggio della vita che segna il cambiamento, l’arrivo nell’età adulta.

Il mondo della scuola è in fermento, la prima prova è fissata per il 19 giugno, in questi giorni sono uscite sul sito del Ministero le commissioni d’esame. Oltre al presidente, esterno, sono tre i componenti che arrivano da altre scuole e tre quelli interni, per tutti i ragazzi alle prese con la prova della vita, quella che non dimenticheranno mai.

Ecco allora i nomi dei presidenti di commissione per le scuole della città di Fermo. Due le commissioni al Liceo classico Annibal Caro, sono presidenti Luisa Vitturini e Fulvia Stella, per il liceo delle scienze umane Annibal Caro arrivano Anna Maria Prevignano e Serena Di Martino.

Al liceo scientifico T.C. Onesti all’indiritto tradizionale ci saranno Luigi Silvestri e Leonella Ferrarini, per le Scienze applicate Ercole Capriotti. Al liceo linguistico arrivano Fabrizio Schiavi e Caty Gaspari.

Al liceo artistico Preziotti ci sarà Rosanna Bonifazi, per l’indirizzo Grafica, design e industria, sede di Porto san Giorgio Vincenzo Moretti. Al Carducci Galilei indirizzo economico Giancarla Perotti e Vania Merlonghi, per l’articolazione sistemi informativi e aziendali Ines Amadio, per il Turismo Sabrina Vallesi, per Grafica e comunicazione e costruzioni ambiente e territorio Ettore Palatroni.

All’istituto Montani, per meccanica meccatronica ed energia Vincenzina Di Marcangelo, per telecomunicazioni, conduzione mezzo aereo e navale Rosiana Marcozzi, per elettrotecnica e automazione Sara Spina, per informatica Orietta Santucci, per chimica e biotecnologie sanitarie Stefania Valeri, all’indirizzo di agraria Rita Diamanti che sarà anche al corso serale Ipsia per industria e artigianato. Sempre all’Ipsia Ricci, indirizzo industria e artigianato per il made in italy, manutenzione e assistenza tecnica Marcella Marcelli e ancora Paolo Virgili e Paola Buttafoco. Sono loro che avranno in mano il destino degli studenti fermani che già sono sui libri, il 20 giugno ci sarà la seconda prova, caratteristica per ogni indirizzo di studio e a seguire gli orali, per dimostrare di saper collegare tutte le materie, le competenze e le abilità acquisite nel corso di cinque, faticosi, bellissimi, fondamentali anni.