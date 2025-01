Minoranza all’attacco sulla sicurezza,. Ubaldi snocciola i dati

"Si parla poco di sicurezza" è stato recriminato dai banchi della minoranza all’indirizzo del sindaco Endrio Ubaldi, che ha la delega di riferimento e che non ha perso occasione per smentire "perché è vero il contrario". Ubaldi parla di aumento dell’organico "introducendo nuove figure e una nuova comandante, potenziando la strumentazione e aumentando i servizi sulla strada". Punto di forza, manco a dirlo, l’apparato della videosorveglianza che ha visto un notevole proliferare di telecamere. "In poco più di tre anni, il numero delle telecamere è pressoché raddoppiato, andando a coprire molte zone del territorio, tutti i principali varchi d’accesso alla città sono monitorati dalle telecamere con tecnologia Ocr per la lettura delle targhe" specifica. E a riprova della utilità di queste apparecchiature, il sindaco fa sapere che "nell’ultimo anno sono stati ben 113 gli accessi per il controllo delle immagini e tantissime sono state le situazioni risolte grazie all’ausilio della tecnologia". Sono state 230 le pattuglie con i posti di controllo con le telecamere per la lettura targhe effettuati in via Fermana Nord e Fermana Sud, via Veregrense, Via dei Monti, nel quartiere San Tommaso e sulla rotatoria Craxi".