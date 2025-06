Montegiorgio, altro tentativo di furto. I ladri messi in fuga dai proprietari

Tentato furto nella notte fra mercoledì e giovedì nel territorio di Montegiorgio: tanta paura per i proprietari di casa ma alla fine i ladri non sono riusciti nel loro intento perché messi in fuga proprio dalla presenza degli abitanti tra le mura domestiche. Bisogna ricordare che purtroppo nelle ultime settimane sono stati registrati diversi furti nel territorio del Fermano, in particolare a Piane di Montegiorgio: nell’area del comune in una decina di giorni sarebbero stati messi a segno almeno cinque furti in abitazione, alcuni dei quali avrebbero prodotto anche un lauto bottino a beneficio dei ladri di turno.

Insomma, dopo un periodo di apparente tranquillità, sembra proprio che i topi d’appartamento siano tornati in azione, questa volta a Monteverde, sempre una frazione di Montegiorgio. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, i ladri avrebbero preso di mira un’abitazione leggermente isolata.

I malintenzionati, sfruttando un lato meno esposto dell’abitazione, e soprattutto grazie al grande caldo di questi giorni che spinge a stare più fuori casa, sono entrati in azione. I proprietari intorno alle due del mattino nella notte fra mercoledì e giovedì, hanno sentito dei rumori al piano inferiore, si sono alzati hanno acceso la luce per andare a controllare e probabilmente questo a spinto i ladri a darsi alla fuga abbandonando precipitosamente i loro intenti. Non c’è stato un contatto diretto fra i proprietari di casa e i ladri, ma è stato semplice ricostruire l’accaduto. Nel tentativo di entrare i malfattori hanno tentato di forzare una porta finestra e una zanzariera posta sulla stessa.

Fortunatamente i ladri non sono riusciti ad entrare casa e non hanno portato via nulla, ma l’episodio ha create un certo tam tam fra i residenti della zona. Purtroppo specie nel periodo estivo quando il caldo induce le persone a lasciare le finestre aperte a causa del caldo il pericolo di furti cresce. Le raccomandazioni sono quelle di sempre segnalare alle forze dell’ordine persone o situazioni sospette, evitare situazioni che possano indurre i malfattori ad intrufolarsi, come lasciare porte e finestre aperte, e creare condizioni di vigilanza del vicinato grazie a una pacifica collaborazione tra cittadini.

a.c.