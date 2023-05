Moresco in lutto Addio all’ex assessore Sergio Illuminati

Lutto in Valdaso per la morte improvvisa di Sergio Illuminati, ex assessore di Moresco e persona attivissima in Pro loco, molto conosciuto anche a Monterubbiano e nei paesi limitrofi. Illuminati, padre e nonno di 66 anni, è stato stroncato da un malore all’alba di ieri mattina. E’ stato assessore nell’Amministrazione Splendiani dal 2014 al ‘19 e prima ancora nell’Amministrazione Mercuri. La camera ardente è stata allestita presso la casa del Commiato Roberti a Rubbianello di Monterubbiano. La cerimonia funebre si terrà oggi alle 16 nella chiesa di San Lorenzo a Moresco. "Moresco ha perso un grande uomo – dice commosso l’ex sindaco Splendiani, da sempre amico di Illuminati – resta di lui, l’eredità di un esempio umano da seguire per serietà, responsabilità, lealtà e aiuto al prossimo".