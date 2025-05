Mostra e riflessioni sulla legge Basaglia

‘Voci e scatti di cambiamento: riflessioni sulla legge Basaglia’ è il titolo della mostra fotografica realizzata con gli scatti di Alessandro Miola su Via Zeppilli, l’ex ospedale psichiatrico di Fermo (oggi sede amministrativa Ast Fermo), allestita negli spazi del polo culturale ‘Gigli’ che sarà inaugurata domani e sarà visitabile fino al 17 maggio. Al taglio del nastro (ore 18) saranno presenti l’autore e la scrittrice Luana Trapé. Porteranno la loro testimonianza due ex infermieri che lavoravano nella struttura di Via Zeppilli, a stretto contatto con i pazienti. Per la chiusura, il 17 maggio, alle ore 10, al Gigli, convegno su ‘Il sogno di Basaglia tra ieri e oggi, con uno sguardo al femminile’, con interventi di Paolo Francesco Peloso, (primario Dipartimento salute mentale Azienda sanitaria di Genova), Mara Palmieri (direttrice Dipartimento salute mentale di Fermo), Pamela Malvestiti (coordinatrice Ambito XX) e un referente di Psiche 2000. Il fotoreporter fermano Alessandro Miola, collabora con la Rai dal 1995, ha realizzato diversi reportage legati al sociale e documentato i maggiori fatti di cronaca italiani ed esteri (Chernobyl, terremoto in Turchia, conflitto in Medio Oriente).

m.c.