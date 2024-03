Niang ci mette gambe e fisico. Petrelli si vede poco in area

Borghetto 6 Si è ripreso la titolarità e sta dando sicurezza. Sul gol non poteva fare nulla.

Heinz 7 Grande partita dell’altoatesino. Impatta bene fin dai subito e mantiene sempre un livello alto di concentrazione. Solido e intenso.

Fort 6 Buone diagonali difensive, come sempre si esalta nel gioco aereo. Partita di sostanza del centrale.

Santi 5 Primi venti minuti da incubo; prima si fa sfilare da Volpicelli (che soffre per tutta la partita), poi regala il pallone del vantaggio a Germinario. Per il resto ordinaria amministrazione, ma quell’errore pesa.

Petrungaro 7,5 Finalmente si è sbloccato. Per quanto fatto vedere, è tra i migliori dei tanti acquisti invernali. Mancava solo il gol, e arriva quando serviva. Oltre alla rete, è ancora una volta il più pericoloso dei gialloblù (dal 36’ st Condello s.v.).

Niang 7,5 Belle combinazioni con Petrungaro. Ci mette gamba e fisico, il Pineto lo soffre parecchio. Appare anche migliorato nella lucidità rispetto alle scorse volte.

Scorza 6,5 Ha corso tantissimo, i crampi ne sono la prova. Capitano in mezzo alla tempesta. Il classe 2001 viene responsabilizzato con la fascia e ripaga la fiducia con una bella prestazione (dal 36’ st De Santis s.v.).

Gianelli 6 Fa vedere delle buone cose, sia in ripiegamento che con il pallone tra i piedi. Deve migliorare nell’ultimo passaggio (dal 12’ st Giovinco 5,5 Non è al meglio, ma l’emergenza infortuni costringe Mosconi a farlo entrare. Sopperisce ai problemi con l’esperienza, ma non sempre basta).

Pistolesi 6,5 Conferma quanto di buono fatto vedere ad Ancona. Non spinge troppo in avanti per dare supporto sulla marcatura di Volpicelli, e il suo lo fa alla grande.

Sorrentino 5,5 Nel primo tempo da buonissima posizione non riesce a metterla dentro. Un po’ impreciso nelle sponde, non riesce a tenere molti palloni. Esce dolorante, speriamo nulla di grave (dal 33’ st Paponi 4 completamente impazzito. Va bene che il rigore non dato era abbastanza palese, ma polemiche così eccessive a cosa servivano?).

Petrelli 5,5 In area c’è poco, spesso si sposta sulla sinistra per crossare. Diversi miglioramenti rispetto alle scorse uscite, ma non riesce a incidere (dal 12’ st Marcandella 6 Dà energie fresche al centrocampo).

All. Andrea Mosconi 6,5 Affronta l’esordio assoluto tra i pro con coscienza della situazione. Non vuole sbilanciarsi troppo nelle prime battute, ma il gol avversario lo fa spaventare un po’. Petrungaro lo tranquillizza, ma continua a premere sull’acceleratore. Peccato per i pochi cambi validi a disposizione.

