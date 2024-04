Oggi si prosegue tra sacro e profano

Il programma religioso caratterizzerà l’intera giornata di oggi. Alle 11,30 l’arcivescovo Rocco Pennacchio officerà la messa alla presenza della autorità civili e militari e dei rappresentanti delle associazioni culturali, sportiva di volontariato cittadine. Nel pomeriggio, alle ore 17, processione con benedizione del mare. A seguire , alle 19, celebrazione della Santa Messa. La sera, in teatro (ore 21,15, ingresso libero) esibizione del Gran concerto bandistico Città di Porto San Giorgio nell’anno del 160esimo anniversario e assegnazione del riconoscimento "Sangiorgese dell’anno". La direzione è affidata al maestro Mirco Barani, la presentazione a Giulia Scalpelli. Mercoledì 24 aprile in piazza Matteotti (ore 21,30) concerto del gruppo "Le Vibrazioni".Giovedì in via Gentili (ore 18) si terrà l’"Acustic Story telling" tour di Francesco Mircoli mentre alle 21 in piazza Matteotti saliranno sul palco i componenti della "Diviniles". A seguire avverrà la presentazione delle squadre partecipanti al Campionato nazionale di ginnastica ritmica Libertas. I fuochi d’artificio chiuderanno la giornata.