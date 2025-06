Orsili prende le distanze da Belletti

L’ex candidato sindaco Rossano Orsili prende le distanze, senza ‘se’ e senza ‘ma’ dalle dichiarazioni post voto di Franco Belletti di cui, innanzitutto, chiarisce il ruolo: "Belletti non è il coordinatore delle liste che hanno appoggiato la mia candidatura a sindaco per cui non parla né a nome della coalizione (come ha sostenuto lui stesso, ndr), né a nome di Partecipazione Democratica, ma solo a titolo personale. Il coordinatore sono io, pur facendomi aiutare da persone di fiducia che, però, non hanno bisogno di visibilità essendo il ruolo di coordinatore quello di essere anche una figura discreta". Fatta questa premessa, Orsili precisa ancora che "l’analisi politica con tutta la coalizione sarà fatta la prossima settimana, quando ci incontreremo, ma c’è un principio di base: si vince e si perde tutti insieme". Hanno fatto rumori i nomi tirati in ballo da Belletti: "Uno è l’ex sindaco Alessio Pignotti che non è mai stato della partita per una sua scelta personale; gli altri sono Alessio Terrenzi e Fabiano Alessandrini, non in lista per una mia scelta: essendo il progetto nuovo non volevo alcun riferimento con chi aveva amministrato in passato. Un progetto che nasce oggi, che guarda al futuro, che purtroppo non è stato capito. Ma faremo una seria opposizione". Sulla questione interna al centrosinistra "il dibattito si aprirà tra Pd e i suoi iscritti – prosegue Orsili -, saranno loro ad affrontarla e, da parte nostra non ci sarà alcuna interferenza". Infine, per quanto riguarda le prossime elezioni regionali, "ognuno sceglierà se sostenere Matteo Ricci o Acquaroli a seconda della provenienza politica. certo è – precisa Orsili – durante le amministrative, ho chiesto un distacco per concentrarci esclusivamente su Sant’Elpidio a Mare. Prendo dunque le distanze su tutti i punti toccati da Belletti".