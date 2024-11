Ortenzi: "Rete scolastica, non ci saranno fusioni o accorpamenti"

Una rete scolastica potenziata, moderna, attenta al cambiamento della società. Così il presidente della provincia di Fermo, Michele Ortenzi, parla della programmazione della rete e dell’offerta formativa 2025/26 che ha concluso il suo iter in consiglio provinciale: "Abbiamo chiesto l’attivazione di indirizzi di studio ritenuti strategici per questo territorio. Non abbiamo provveduto a soppressioni o fusioni di istituzione scolastiche – continua il Presidente Michele Ortenzi – in quanto il serio e costruttivo lavoro fatto dalla Provincia in questi anni con gli amministratori locali, le scuole, le associazioni sociali e di categoria permettono oggi di rispettare i parametri numerici richiesti dalla normativa nazionale. Parametri non rispettati da altre realtà". "Il documento approvato dal Consiglio Provinciale – precisa il Consigliere delegato, Massimo Tramannoni – è rispondente alle esigenze dei cittadini, degli amministratori e del mondo imprenditoriale". Il piano provinciale, approvato anche dalla Conferenza delle autonomie locali, prevede l’attivazione: dell’indirizzo Montessori presso la scuola dell’infanzia di Montefortino, in capo all’IIS Omnicomprensivo di Amandola; del "Liceo del Made in Italy", presso l’IIS Carlo Urbani di Porto Sant’Elpidio; del "Liceo Musicale e Coreutico sezione Musicale" presso il Liceo Scientifico TC Onesti, sostenuto dal Conservatorio Pergolesi di Fermo, a seguito della rinuncia da parte del Liceo Caro Preziotti Licini di Fermo; dei "Servizi commerciali web community - e-commerce", dei "Servizi Culturali e dello Spettacolo Attività di Produzione Cinematografica, Video Programmi Televisivi, Registrazioni Musicali e Sonore" e di due percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) "Operatore delle Produzioni Chimiche" e "Operatore ai Servizi di Vendita", presso l’Ipsia Ricci di Fermo. La programmazione, inoltre, ribadisce la richiesta di attivazione da parte dell’USR per le Marche degli indirizzi musicali presso le scuole secondarie di primo grado di Falerone e di Pedaso in capo rispettivamente all’IC di Falerone e all’IC Pagani di Monterubbiano e chiede al Ministero dell’Istruzione e del Merito l’avvio dell’indirizzo sperimentale "Liceo Classico Europeo 2020" presso il Liceo Caro Preziotti Licini di Fermo.