"Osservatorio, occasione persa"

L’Osservatorio astronomico di Castellano gestito dall’associazione presieduta da Sandro Birilli e dagli astrofili di Aplha Gemina, è luogo di grande richiamo. Cosa si aspetta dall’amministrazione che verrà? "Abbiamo presentato anni fa un progetto di riqualificazione dell’area in parco astronomico, finito non si sa quale cassetto. Vi era previsto un planetario che poteva fungere da aula multimediale, da sala pubblica, da piccolo cinema con circa 50 posti, un’area food e un’area a misura di disabili. Forse è stata persa una bella occasione di intercettare fondi per cominciare a realizzarlo". Infine, manca solo la firma per il rinnovo della gestione ma il contributo annesso che non viene erogato da due anni.