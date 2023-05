Petrini: l’impegno paga sempre

Il riconfermato sindaco Michele Ortenzi appoggiato dalla lista ‘ProgettiAmo Montegiorgio’, porta a casa una valanga di voti. Un lunedì pomeriggio di emozioni per i consiglieri della lista ‘ProgettiAmo Montegiorgio’, che con il trascorrere delle ore e le notizie che arrivavano dalle sezioni non hanno potuto fare altro che prendere coscienza del risultato ottenuto. La lista ha conquistato il 79,06% delle preferenza con Michele Ortenzi che ha raccolto 2.624 voti, fra le prestazioni da evidenziare la riconferma di Alan Petrini, ribattezzato ‘mister preferenza’, che ha letteralmente polverizzato il risultato delle precedenti elezioni, infatti nel 2018 aveva raccolto 604 voti personali, quest’anno si è superato raggiungendo 934 preferenze.

"Questo risultato è sicuramente un motivo di soddisfazione personale – racconta Alan Petrini – che ci dimostra come le attività svolte sono state percepite positivamente, e significa soprattutto che il lavoro paga sempre. Il merito però va condiviso fra tutta la coalizione, ogni scelta è stata valutata e supportata da tutti, ognuno portando il suo contributo. Mi sono impegnato nel portare aventi le deleghe che mi erano state assegnate dal sindaco, il risultato raggiunto mi riempie di responsabilità, mi dovrò impegnare il doppio per ripagare della fiducia che mi è stata concessa". Nella serata la lista ‘ProgettiAmo Montegiorgio’, si è ritrovata da ‘Oscar&Amorina’ per festeggiare insieme ad alcuni sostenitori e familiari. Sul lato opposto la lista ‘Insieme per Cambiare Montegiorgio’, che ha raggiunto il 20,94% delle preferenze. "Prima di tutto le mie congratulazioni a Michele Ortenzi – dichiara il candidato Claudio Ferracuti – dopo una vittoria come questa è giusto sottolinearlo. È evidente che all’interno della lista c’è stata una forte dispersione di voti su cui dovremo confrontarci. Per quanto ci riguarda porteremo in Consiglio le nostre idee e progetti per essere di sprone all’amministrazione".

Non è ancora stata fissata la data dell’insediamento del nuovo Consiglio comunale che sarà composto per la lista ‘ProgettiAmo Montegiorgio’ da Michele Ortenzi sindaco, Alan Petrini, Michela Vita, Maria Giordana Bacalini, Lorena Marzialetti, Loris Laurenzi, Lorenzo Mancinelli gli stessi consiglieri del precedente mandato a cui si aggiunge Sofia Cesari. Radicalmente cambiata la rappresentanza di minoranza con Claudio Ferracuti capogruppo, Elvinia Minnoni, Fabrizio Cesetti e Luigi Ripani.

