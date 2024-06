Petritoli: gli appuntamenti

Cultura, arte, gastronomia, sport e divertimento per grandi e bambini. C’è tutto questo e tanto ancora, nel programma della stagione estiva del Comune di Petritoli, che stasera apre il cartellone degli eventi con la Notte Romantica dei Borghi più Belli d’Italia, mentre domani l’Orto dell’Asilo ospiterà la serata dedicata ai canti popolari. La rassegna estiva conta ben 29 appuntamenti che si susseguiranno fino al 29 settembre, ed è forte della collaborazione di dieci associazioni culturali e sociali locali, strette in sinergia con il Comune per offrire tante opportunità di incontro e aggregazione a residenti e turisti. A presentare il cartellone degli eventi, il sindaco Luca Pezzani ed i consiglieri impegnati nella programmazione del cartellone, ognuno nel rispetto del proprio ruolo e competenze: Marco Vesprini (assessore al turismo) Daniela De Carolis (delegata alla cultura) e Paolo Belleggia (delegato alle politiche giovanili). "Abbiamo unito le forze con l’obiettivo di offrire un’estate petritolese adatta a tanti interessi, aspettative ed esigenze diverse – ha detto Pezzani – spaziando dalle sagre agli eventi culturali, dalle mostre d’arte allo sport, dal divertimento per bambini e ragazzi, alla divulgazione del valore del cibo e promozione dell’enogastronomia. Senza dimenticare gli eventi clou della nostra tradizione storica quali la Festa de Le Cove in luglio, e la Festa della Madonna in agosto".

Paola Pieragostini