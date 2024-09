Più supporto alle donne. Arriva l’incontro ’b2b’

’B2B per le donne del fermano’ è la denominazione di un progetto elaborato dalla commissione per le pari opportunità del Comune avente lo scopo di poter dare un supporto pratico, tecnico e informativo alle donne che non hanno una loro indipendenza affinché possano pensare di dedicarsi ad attività imprenditoriali nel settore turistico. Si tratta di un’iniziativa nuova ed interessante che pone il focus sul sentito problema della disoccupazione femminile. Il progetto si espleterà in un convegno tecnico-teorico, in programma alle ore 18 di oggi nel ristorante Cobà con l’intervento di relatrici e relatori che operano nel settore della ristorazione al fine di farne conoscere le potenzialità alle donne del territorio. Nel convegno si parlerà di donne in sofferenza per mancanza di un’occupazione per cui si cercherà di dare loro delle indicazioni perché possano trovare o crearsi un posto, magari nel settore turistico. Si daranno pure indicazioni su come si possano cercare fondi per avviare l’attività. Grande spazio sarà dato alle testimonianze dell’imprenditoria per arrivare ai nuovi mondi della promozione. Interverranno Maria Letizia Di Stefano (Settepuntonove), Francesco Pettorossi (chalet Nomad), l’assessore alla Cultura Carlotta Lanciotti, la presidente Cpo regionale Maria Lina Vitturini e Cpo cittadina Betty Squadroni. Al convegno sono inoltre stati invitati ì titolari di rinomati ristoranti che daranno vita ad uno show cooking, insieme ai titolari di Agriturismi o B&B, ai Food blogger locali (Benedetta Rossi).

Silvio Sebastiani