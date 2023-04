Polisportiva Servigliano Gli atleti fanno il pieno di premi

Gli atleti della Polisportiva Servigliano non si fermano mai, in occasione del lunedì di Pasquetta, hanno partecipato a due gare entrambe disputate nelle Marche. A Cupra Marittima, si è tenuta la maratonina di San Basso, percorso da 9,8 chilometri quasi completamente pianeggiante allestito dalla ‘Mara Avis Marathon’, con un solo tratto di salita impegnativa di circa 300 metri. Nell’occasione si è distinto, conquistando l’11° posto assoluto e 2° posto nella categoria Sm45, Mirko Cruciani. Dopo vari tentativi, riesce ad andare a premio, Quinto Perugini che invece ha messo a segno il 5° posto assoluto nella categoria Sm60. Di rilievo sono state le prestazioni di Alessandro Ciriaci e Vandino Marziali. A Senigallia, invece sotto un timido ma gradevole sole e tanto vento, si è disputato il Trofeo città di Senigallia. Paola Flamini, con una grande prova, ha conquistato un ottimo 4° posto nella categoria Sf50. Non da meno e dimostra il suo buono stato di forma, Simone Profili. Il direttivo della società ha rivolto sentiti complimenti a tutti per aver onorato alla grande i colori giallo-neri anche in occasione di una giornata di festa, ma sono già tutti carichi per i prossimi appuntamenti.

a. c.