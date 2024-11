Polizia e cittadini insieme per la guida sicura

Sensibilizzare alla guida sicura per il proprio e altrui bene per promuovere la cultura della legalità e rispetto delle regole. Questo lo scopo con cui ieri mattina il personale della Polizia di Stato del Fermano, guidato dal comandante della sottosezione della polizia Stradale di Porto San Giorgio, Williams Di Mizio, ha incontrato i cittadini di Porto San Giorgio nell’ambito delle celebrazioni della ‘Giornata mondiale vittime della strada’ (in programma domenica). A Porto San Giorgio erano presenti reclute e agenti esperti (da sette mesi a 35 anni di servizio) disponibili verso i cittadini a cui sono state fornite indicazioni sulla guida corretta e mostrati gli strumenti in dotazione della polizia finalizzati all’adempimento dei controlli. Non potevano certo mancare raccomandazioni conseguenti a statistiche su incidenti e tasso di mortalità. La polizia ha infatti spiegato che tra le cause principali dei sinistri autostradali nel tratto marchigiano, vanno annoverati: la distrazione causata dall’uso del cellulare alla guida ed i colpi di sonno. Interesse e apprezzamento per l’iniziativa è stata la risposta dei cittadini, incuriositi e grati agli agenti di polizia.

"La costante e rafforzata presenza del personale della polizia stradale presente 24 ore su 24, sette giorni su sette, su tutte le arterie autostradali – ha commentato il comandante Di Mizio – unita ad iniziative volte alla sensibilizzazione e all’informazione, stanno producendo effetti desiderati. Ne è da esempio la statistica del nostro tratto autostradale in riferimento all’anno che volge al termine, caratterizzato da una drastica diminuzione di incidenti mortali rispetto al 2023".

Paola Pieragostini