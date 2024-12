Porto San Giorgio: giovane salvata da bagno notturno nel mare mosso

Si trovava in vacanza a Porto San Giorgio dalla zia, sposata con un uomo del posto, e da giorni aveva espresso la volontà di fare un bagno notturno in mare, nonostante le fosse stato proibito. Questa notte, in barba alle temperature glaciali e al mare mosso, l’ha fatto.

Si è allontanata dalla serata in corso nella centralissima via Oberdan per andare in acqua. Quando i passanti hanno sentito le grida, un giovane si è tuffato per soccorrerla e, poco dopo, è intervenuto anche l’assessore al Commercio di Porto San Giorgio, Giampiero Marcattili. Insieme sono riusciti a salvarla e ad affidarla alle cure dei sanitari del 118 della Croce Azzurra di Porto San Giorgio.

Il drammatico episodio si è consumato questa notte all’altezza del lungomare centro, dove la 25enne, originaria di Chicago, ha rischiato di annegare. Era da poco passata l’una e la giovane si è allontanata per fare un bagno notturno al mare. La ragazza si è immersa volontariamente, ma probabilmente è stata risucchiata dalle onde alte e non riusciva a raggiungere la riva.

Fortunatamente la gente che si trovava sul lungomare ha udito le sue grida e ha lanciato l’allarme. Sul posto, insieme all’assessore Marcattili, si trovavano anche il sindaco Valerio Vesprini e l’assessore alla Cultura, Carlotta Lanciotti, che stavano assistendo alla serata musicale e che in pochi attimi hanno raggiunto la spiaggia distante un centinaio di metri.

"Inizialmente – racconta Vesprini – non riuscivamo a vedere bene perché abbiamo illuminato lo specchio d’acqua con torce d’emergenza, poi abbiamo capito che in acqua c’era una persona. Un operatore della Croce Azzurra di Porto San Giorgio si è tuffato per salvare la ragazza e dietro di lui l’assessore Marcattili, mentre io sono entrato in acqua per supportare i tre una volta più vicini alla riva. Sul posto fortunatamente c’era 118, Croce Azzurra e municipale, tutti in servizio per la serata di via Oberdan. L’intervento è stato così rapido solo per questa coincidenza, altrimenti chissà come sarebbe andata a finire".

La ragazza è rimasta sempre cosciente ed è fuori pericolo.