L’appuntato scelto qualifica speciale dei carabinieri Raffaele Sciancalepore va in congedo, per lui il saluto dei colleghi, della famiglia e dei residenti della media Valtenna. Nato a Barletta il 14 maggio 1968, da genitori braccianti agricoli di San Ferdinando di Puglia, Raffaele Sciancalepore, si è arruolato nell’Arma dei carabinieri il 26 febbraio del 1987 data in cui inizio l’ 81° Corso allievi carabinieri effettivi presso il II° Battaglione scuola allievi carabinieri di Campobasso all’interno della 7^ Compagnia. Il 17 ottobre 1987 è arrivato a Falerone, dove ha svolto il suo servizio con dignità e amore per la divisa fino al 30 giugno di quest’anno, quasi 37 anni di servizio che avrebbe portato a compimento il 17 ottobre. Raffaele Sciancalepore, ha trascorso tutta la sua giovinezza in questo territorio dove ha formato la propria famiglia con sua moglie Felicia anche lei di origini pugliesi. Lo stesso ha scelto di rimanere nel Fermano che ha amato sin dai primi giorni in cui giunse a Falerone per il suo servizio, tant’è che anche i figli e da pochi anni i nipoti sono nati e cresciuti nelle Marche. Dopo anni di servizio sempre fedele all’Arma, Daniele Scancalepore va in congedo con la stima della popolazione locale e l’affetto della famiglia.