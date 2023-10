Stesso format, ma sede diversa: ecco la Rghiro

di Alessio Carassai

La ‘Randonnée Rghiro’, passeggiata ciclistica non competitiva alla scoperta dei paesaggi e delle prelibatezze delle Marche, cambia sede, ma resta immutato tutto il suo fascino. E’ stata presentata ieri nella sala consiliare di Grottazzolina, la sesta edizione che si terrà il 19 e 20 luglio con partenza e arrivo dal centro storico di Grottazzolina. La manifestazione ciclistica che ogni anno richiama in media circa 500 ciclisti non cambierà il suo format. La passeggiata ambientale con partenza alla francese, ovvero con uno start scaglionato dove sono gli stessi ciclisti a decidere, prenderà il via alle 5 del mattino e tutti i protagonisti potranno godersi per l’intera giornata un percorso suddiviso in step: 100, 140, 170 e 200 chilometri con 30 punti ristori dislocati lungo il percorso, tutti a base di prodotti tipici, ovvero ciauscolo, olive all’ascolana, tagliatelle alla norcina e da bere vino locale. Il percorso si snoda fra le colline e l’arco dei Sibillini attraversando tre provincie e toccando molti comuni: Grottazzolina, Montegiorgio, Falerone, Sant’Angelo in Pontano, San Ginesio, Fiastra, Piani di Ragnolo, Sarnano, Amandola, Montemonaco, Montegallo, Croce di Casale, Roccafluvione, Montefalcone Appennino, Santa Vittoria in Matenano, Monteleone di Fermo e Grottazzolina. A presentare la manifestazione Alberto Antognozzi e Donatella Marconi, rispettivamente sindaco e assessore di Grottazzolina, Marco Frattaroli ideatore e organizzatore della manifestazione, Giampiero Conti e Gaetano Sirocchi delegati Csi Marche e Fermo. "Ringraziamo per averci scelto come sede dell’evento – dichiarano Antognozzi e Marconi –, una manifestazione che muoverà tanti atleti provenienti da tutta Italia, creando le condizioni per promuovere il territorio e indotto. Noi ci occuperemo di fornire il supporto logistico". "Rghiro non è una gara competitiva, ma anzi una festa – sostiene Frattaroli –. Si parte, si formano gruppi di età, società e comuni differenti che hanno lo stesso passo; si sostengono lungo il percorso e si godono le degustazioni e i paesaggi. Le iscrizioni partiranno il 31 ottobre, cosi da arrivare ben preparati all’evento". "Era una mia ambizione far partire la Rghiro da un centro storico del territorio – sostiene Conti –. Questa manifestazioni ha grandi potenzialità". Per info www.rghiro.it.