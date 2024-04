Superenalotto, centra il 5 e porta a casa 33mila euro a Porto San Giorgio

Porto San Giorgio (Fermo), 3 settembre 2019 - La dea bendata si è rifatta viva a Porto San Giorgio: nell’ultima estrazione del Superenalotto, di sabato scorso, un giocatore ha centrato 5 numeri su 6 che gli hanno fruttato 33.606,15 euro. «La schedina vincente – riferisce Agipronews – è stata convalidata alla Tabaccheria Travaglini di Porto San Giorgio». Si tratta della tabaccheria ricevitoria Antonietta Travaglini, al civico 78 A di viale della Repubblica, nella zona centro-sud della città.

Il Jackpot nel frattempo ha raggiunto i 59,1 milioni di euro, secondo premio in palio in Europa e quarto al mondo. L’ultimo ‘6’ è stato centrato lo scorso 13 agosto, con 209,1 milioni, il premio più alto in assoluto che sia stato mai assegnato nella storia del gioco, a Lodi (Milano), mentre nelle Marche il ‘6’ è stato conseguito soltanto una volta, 10 milioni di euro vinti a Fermo il 9 agosto del 2000.

«Non ho la più pallida idea di chi possa essere il vincitore – ha detto la titolare della tabaccheria Travaglini –, se un nostro abituale oppure occasionale cliente. E finora non si è fatto vivo nessuno, magari non ha controllato ancora la schedina». Un altro 5 al superEnalotto era stato centrato a Porto San Giorgio il 17 agosto scorso. In quel caso la vincita è stata di 25.771,25 euro e la schedina vincente convalidata alla tabaccheria Fabio Frattani.