Tanti consumatori cadono nella rete dei carabinieri

I carabinieri del Comando provinciale di Fermo hanno intensificato l’attività di controllo del territorio effettuando diversi posti di blocco su strada. Nel corso del servizio i militari dell’Arma hanno segnalato all’autorità prefettizia, quale assuntore di sostanze stupefacenti, un uomo di Pedaso sorpreso a Lido Tre Archi con circa un grammo di eroina. Sempre a Lido Tre Archi è stato sorpreso e segnalato un giovane senegalese in possesso di un grammo di cocaina. I carabinieri hanno invece rintracciato e arrestato un 50enne residente a Monte Urano, gravato da ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Ancona. L’uomo doveva espiare la pena definitiva residua di sei mesi di reclusione per il reato di detenzione di sostanza stupefacente con finalità di spaccio. A Porto Sant’ Elpidio, i carabinieri hanno sorpreso due giovani magrebini che, mentre passeggiavano, consumavano uno spinello. Una volta controllati sono stati trovati in possesso di 2 grammi di hashish: anche per loro è scattata la segnalazione alla prefettura. Sempre a Porto Sant’Elpidio un giovane algerino è stato denunciato perché sorpreso con un grammo di hashish e in possesso di un "nunchaku" e di un paio di forbici. Per tale motivo è stato denunciato anche per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Segnalati un tunisino e un marocchino sorpresi con un un grammo di hashish.