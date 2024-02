‘Trasform-Azioni’ ospita. Donatella Di Pietrantonio

Stasera, per la rassegna ‘Trasform-Azioni – Periferie al centro: nuovi spazi del possibile’ promossa da EraFutura e Centro Giovanile Casette, Donatella Di Pietrantonio, in dialogo con Giulia Ciarapica, presenta il suo ultimo libro ‘L’età fragile’ (Einaudi). "Non esiste un’età senza paura. Siamo fragili sempre, da genitori e da figli, quando bisogna ricostruire e quando non si da neanche dove gettare le fondamenta" dice l’autrice. Un romanzo potente tra l’amaro intreccio familiare e il trauma rurale, che scava nell’aspro legame tra persone e luoghi, rivelando la fragilità della vita moderna. Un’opera intensa e precisa che svela la lotta femminile contro forze brutali e antiche. Di Pietrantonio è una dentista pediatrica, con ‘L’Arminuta’ (Einaudi 2017) ha vinto il Premio Campiello, i Premi Napoli e Alassio, anche finalista al Premio Strega. L’appuntamento è all’auditorium ‘Della Valle’ di Casette d’Ete, ore 21,15. Ingresso libero.