Trocchianesi: "In due mesi abbiamo raccolto 35 quintali di rifiuti"

Sonia Trocchianesi ed i suoi amici volontari dell’associazione ’nel nostro piccolo’ non si fermano mai e continuano nella loro opera-missione di dare una ripulita in giro raccogliendo specie nelle a scarpate delle strade ricche di rifiuti di ogni genere e dimensione, oggetti 0bsoleti o rotti, quindi non più utilizzabili, di cui la gente si disfà gettandoli, ovviamente nottetempo, nelle scarpate delle strade. Sonia Trocchianesi racconta l’ultima fatica in ordine di tempo: "Siamo partiti dalla rotonda di Santa Petronilla lo scorso 2 dicembre. Oggi siamo arrivati alla fine di Porto San Giorgio: due mesi e circa 35 quintali di rifiuti. Nel tratto di oggi abbiamo quasi ’ricamato’, nel senso che abbiamo pulito l’ordinario e cioè i marciapiedi, gli argini della strada, gli ingressi di diverse attività. Non abbiamo scavato con la zappa, era tutto lì, dove tutti passano ogni giorno: pezzi d’auto, mezza bicicletta Graziella, un trolley con le tegole, sacchetti di cacca, un ombrello, paletti stradali, bottiglie, uno striscione Mirage, fili per la fibra, una tombola, zozzo vario. Su vari posti si usa il sottostrada come discarica ed essendo privato (con schifezza pubblica) lì sta. La monnezza come striscia che delimita le strade, come arredo urbano. E, la giustificazione, penosa, che la colpa è degli altri" conclude la Trocchianesi. Va ricordato come l’associazione ’nel nostro piccolo’ è composta da volontari che, da alcuni anni, hanno deciso di combattere lil degrado e l’abbbandono di immondizia nel fermano.