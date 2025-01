Un anno in musica con l’Accademia Maria Malibran

Il recital del pianista Giulio De Padova ‘Echi di grandezza’ ha chiuso la stagione artistica 2024 proposta dell’Accademia Maria Malibran. Il concerto si è tenuto nella Sala Colonna dell’Accademia ed ha riscosso un grande successo di pubblico, confermando il significativo apporto culturale che la Malibran conferisce al territorio provinciale e regionale. Fondata e diretta dal soprano e docente Rossella Marcantoni, l’Accademia è un’associazione musicale culturale attiva nella formazione, promozione e diffusione della musica. Punto di riferimento per studenti e musicisti, si avvale della collaborazione di docenti di altissimo livello, musicisti di fama nazionale e internazionale e personalità artistiche di rilievo, offrendo contemporaneamente percorsi di studio accademico e perfezionamento musicale oltre che occasioni di condivisione attraverso eventi, incontri e confronti tra artisti e pubblico. La duplice attività formativa e di spettacoli, si esprime in cartelloni di programma annuali che abbracciano varie rassegne artistiche. Tra queste: l’International Master Class, i Concerti Oro (dal classico al jazz), il Salotto Malibran (conversazioni di arte e cultura) e Corsi annuali di perfezionamento in canto, pianoforte e violino. La Malibran è pronta a riaprire la programmazione del 2025.

Paola Pieragostini