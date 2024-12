Uno spettacolo di marionette che incanta tutti

Successo per la festa di Natale che si è tenuta in questi giorni al nido comunale Santoro di Fermo, cui hanno preso parte anche l’assessore Alberto Scarfini e il dirigente Giovanni Della Casa che hanno portato i saluti e gli auguri di tutta l’amministrazione ai piccoli e alle loro famiglie. Nell’ambito del progetto Fiabe al nido del nido comunale di Fermo, la tradizionale festa di Natale ha avuto come protagonista proprio una fiaba natalizia, "Lo Schiaccianoci". La storia è stata sapientemente reinterpretata dall’attore fermano Mirco Abbruzzetti che ha, gratuitamente e generosamente messo la sua istrionica capacità attoriale al servizio dei piccoli e delle loro famiglie, incantando così grandi e piccoli. La favola, riadattata in una versione più stringata ma sempre efficace proprio per andare incontro all’età dei piccoli spettatori, è stata presentata attraverso uno spettacolo di marionette che ha letteralmente rapito, lo sguardo dei piccoli utenti.