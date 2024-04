Videosorveglianza e contraffazione: gli agenti al corso

E’ stato un corso di aggiornamento che ha fatto registrare il sold out quello promosso dall’Accademia di Polizia Locale (Apl) col Comando di PL e il patrocinio del Comune, che prevedeva anche il rilascio di attestato valido per la formazione professionale di tutti gli appartenenti alle forze di polizia. Un corso che verteva su argomenti di particolare rilievo. In particolare, è stato affrontato il discorso di come un impianto di videosorveglianza possa fare prevenzione, come sta avvenendo grazie alle 11 telecamere della Selea (main sponsor del corso) in dotazione proprio alla Polizia Locale. "Si tratta di un impianto che, attraverso l’inserimento di una blacklist e un particolare algoritmo, emette un alert sul cellulare della Polizia Locale per avvertire del passaggio di vetture inserite in quell’elenco (perché rubate, non in regola con assicurazione o con la revisione, o attenzionate per motivi di indagini, ndr)" spiega Spartaco Galieni (vicecomandante della Polizia Locale e docente dell’Apl). L’altro tema affrontato durante il corso era legato all’aspetto investigativo vero e proprio. "Abbiamo parlato di contraffazione dei veicoli, di come andare a riconoscere i telai, dove, cosa cercare su strada quando viene fermata un’auto" prosegue Galieni. Trattandosi di argomenti di particolare rilevanza, il corso è stato partecipatissimo e le iscrizioni sono state completate praticamente da subito e solo grazie al passaparola "a conferma del fatto che abbiamo scelto una tematica rilevante. Era il secondo corso organizzato come Apl. Il primo aveva riguardato il Trattamento Sanitario Obbligatorio, materia particolarmente delicata". All’evento formativo hanno portato il loro saluto gli amministratori comunali e il presidente dell’Apl, Benedetto Crescenzi che, da anni, ha avviato l’esperienza dell’Accademia.