"Vincere a Recanati aveva un po’ illuso"

Partendo dall’inizio possiamo dire che quella vittoria all’esordio in casa della Recanatese ci aveva un po’ illuso, almeno a me personalmente poi purtroppo la stagione ha raccontato una storia differente. Eppure la rosa secondo me non era male, quanto meno all’altezza della categoria con diversi giocatori che in D pensavo potevano senza dubbio fare molto bene. Peccato gli infortuni che hanno penalizzato De Silvestro nelle gare decisive e qualche giocatore poteva senza dubbio fare meglio. Ci sono tanti fattori che hanno inciso: dalla penalità iniziale a gare sfortunate in cui tra pali e portieri avversari potevamo prendere quei punti per giocare almeno i playout. Ecco, anche la sfortuna ha inciso ma di certo si poteva e si doveva fare meglio in ogni senso. Ora bisogna guardare avanti, sperando in stagioni migliori.