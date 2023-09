Benedetta Rossi e le Ricette d’Italia in tv: “Amo i piatti delle mie Marche”

Fermo, 15 settembre 2023 - È la food blogger fermana Benedetta Rossi il nuovo volto di ‘Ricette d’Italia - Piatti in tavola”, lo show culinario che dal 4 settembre va in onda alle 20.20 su Real Time e Discovery+. Nella serie, la conduttrice e padrona di casa assiste quattro cuochi dilettanti che si sfidano a coppie proponendo un piatto a tema della puntata. E come ha ribadito più volte, il suo tema culinario del cuore è la cucina delle Marche.

Ricette d’Italia, il nuovo show di Benedetta Rossi

Quattro cuochi non professionisti si sfidano a colpi di forchette preparando ciascuno le proprie ricette di famiglia. È questa la sfida lanciata dal nuovo programma tv 'Ricette d’Italia-Piatti in Tavola', condotto dalla food blogger Benedetta Rossi, meglio conosciuta sui social come Fatto in casa da Benedetta. La posta in palio è interessante: la vittoria decreterà infatti chi entrerà a far parte del nuovo ricettario di cucina italiana. A giudicare i piatti saranno il rinomato chef napoletano Roberto Di Pinto e ‘lo chef dei vip’, volto di ‘È sempre mezzogiorno’ su Rai1 con Antonella Clerici, David Fiordigiglio. Lo show è prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery. La cosa interessante di questa serie è che ogni episodio è incentrato su una determinata pietanza: dal riso, alla pasta, ai dolci, fino ai fritti. E chi interpreta meglio il tema della sfida vince. Scalda il cuore dei compaesani la frase rilasciata dalla conduttrice, nonché food blogger più amata d’Italia, in un’intervista per Tv, sorrisi e canzoni, dove non nasconde che il tema più 'nelle sue corde' è chiaramente quello marchigiano: “La pasta e i fritti, colonne portanti della cucina delle mie Marche. Dai vincisgrassi, una specie di lasagna, alle olive ascolane”.

Quando va in onda e dove vederlo in tv

La serie, iniziata il 4 settembre 2023, va in onda tutte le sere alle 20.20, dal lunedì al venerdì, su Real Time e Discovery+.

Chi è Benedetta Rossi

Benedetta Rossi è chef e insieme la food blogger più famosa d’Italia, che con il suo profilo Instagram Fattoincasadabeneddeta conta oltre 4 milioni di follower. Nata a Porto San Giorno, in provincia di Fermo, nel 1972 è oggi una delle personalità più amate nel nostro Paese. La sua carriera è iniziata firmando le ricette pubblicate sul blog "Fatto in casa da Benedetta" nel 2010. Da lì, con la sua personalità spiccata, simpatica e affabile, cresce il suo successo sui social e sul canale YouTube supera i milioni di iscritti. Tutto, però, nasce in famiglia. A rivelarle i segreti della cucina e in particolare della pasta frolla la nonna, la mamma e la zia. Oggi Benedetta è anche un volto televisivo, oltre che autrice di libri bestseller di cucina. Prima di Ricette d’Italia la chef blogger fermana ha condotto nel 2018 ‘Fatto in casa per voi’, sempre su Real Time.