Calcutta in tour a Servigliano il 26 giugno del 2024

Servigliano (Fermo), 6 novembre 2023 – Calcutta farà tappa anche a Servigliano. Il cantante di Latina annuncia il Relax Tour 2024 e tra le principali città e i maggiori festival italiani spunta il ‘Parco della Pace’ di Servigliano. La data da cerchiare nel calendario è il 26 giugno, alle 21.30, per il NoSound Fest.

Da giovedì, alle 11, i biglietti saranno acquistabili su TicketOne, Ticketmaster, Vivaticket e Ciaotickets. Il cantante venne per la prima volta nelle Marche il 17 gennaio 2019 al PalaPrometeo di Ancona e qualche mese dopo, il 23 Luglio, a San Benedetto del Tronto al Porto Turistico.

A distanza di due anni è pronto a tornare, ma questa volta al NoSound Fest di Servigliano – primo cantante annunciato per la prossima edizione del festival – con il suo nuovo album “Relax”, uscito il 20 ottobre, raggiungendo subito la prima posizione in classifica. Secondo i dati della Fimi è stato il disco più venduto in Italia nella settimana d’uscita. Si è piazzato inoltre in quinta posizione della Top albums debuts global di Spotify.

Edoardo D’Erme, originario di Latina, dal 2009 è in arte Calcutta. In questi ultimi anni i suoi dischi hanno catturato l’attenzione del pubblico. Ne sono dimostrazione i milioni di streaming e visualizzazioni generati sulle piattaforme online, così come il costante affetto.