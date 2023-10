Scarpe, moda e fashion: Doucal’s fa 50 anni e si regala l’accordo con Neil Barrett

Fermo, 8 ottobre 2023 – Un nuovo importante progetto di collaborazione è statao sottoscritto da Doucal’s di Montegranaro con il designer Neil Barrett, con il quale, Gianni Giannini, Ceo e direttore creativo di Doucal’s ha collaborato per realizzare la capsule "Bulldog" di quattro modelli, con un fondo gomma tutto particolare dal look mordente; si tratta di un Chelsea Boot, un Hiking Boot, un Lace Up Mocassin e una Derby; sono realizzate in suede, in cervo e pelle con una color palette dal nero al marrone e il grigio e si caratterizzano per le diverse lavorazioni artigianali capaci di attribuire alla linea una connotazione "urbana". Gianni Giannini di Doucal’s ha così commentato l’intesa raggiunta con il fashion designer: "Collaborare con Neil Barrett, è stata per me un’esperienza entusiasmante e costruttiva; mi ha permesso di coniugare la tradizione calzaturiera Made in Italy di Doucal’s con lo stile minimalista di Neil, e sono soddisfatto del risultato".

Nel contempo Neil Barrett ha aggiunto: "Collaborare con Doucal’s mi ha permesso di confrontarmi con una realtà in cui l’eccellenza del Made in Italy trova massima espressione. Abbiamo creato insieme una collezione in cui c’è una perfetta fusione tra i nostri mondi".

Doucal’s nasce a Montegranaro nel 1973 e quest’anno spegne le sue prime cinquanta candeline, come piccolo laboratorio artigianale di calzature, dalle mani di Mario Giannini. Nei decenni successivi si afferma quale punto di riferimento della produzione calzaturiera di qualità, interamente Made in Italy. L’ingresso in azienda, nei primi anni del nuovo millennio, di Gianni e Jerry, figli di Mario, segna il cambio di passo nella crescita dimensionale e del fatturato. Rispettando i canoni delle tecniche artigianali Made in Italy che conferiscono fascino e solidità alle creazioni, essi abbracciano, convintamente, l’utilizzo delle tecnologie più avanzate nei processi produttivi conferendo ai manufatti un sapore moderno dotati di freschezza e leggerezza inediti. Questo approccio contemporaneo, unendo tradizione e modernità, regala forme uniche, stili leggeri e accattivanti creati con materiali colorati e innovativi.

Oltre alle boutique direttamente gestite di Via Gesù 15 a Milano, e in Rue du Marchè Sant’Honorè 6 a Parigi, Doucal’s è presente a Doha nel Mall of Qatar, ed in più di 1.000 punti vendita nel mondo. Neil Barrett è uno degli originali designer minimalisti degli anni Novanta, che continua ad essere fedele alla sua visione di interpretazioni dell’uniforme quotidiana perfettamente realizzata. Uno dei fondamenti del dna del brand, insieme ad un’estrema attenzione per la vestibilità, i materiali e la cura dei dettagli. Enormemente influente, il lavoro di Neil nel lancio di Prada Uomo e Prada Sport è stato determinante per creare il Minimal Menswear.