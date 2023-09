Elisabetta Franchi ha scelto il calzaturificio Elisabet

Fermo, 7 settembre 2023 – Importante accordo tra la maison di abbigliamento Elisabetta Franchi e lo specialista marchigiano di calzature Elisabet. Le due realtà hanno sottoscritto un accordo di licenza Emea per la produzione e la distribuzione della linea di scarpe da bambina (0-14 anni).

La collezione debutterà con la SS24 e sarà presentata in anteprima alla Milano Fashion Week di settembre. Una collezione pensata per bambine un po’ vanitose, vivaci e pronte a sfoggiare look da vere (e piccole) fashioniste. Insomma, la versione "mini" delle mamme.

Questa nuova collaborazione prendera` il via con la stagione SS 24 e sarà distribuita in Italia e nel mercato Emea, all’interno di rivenditori multibrand, negozi indipendenti specializzati e la rete retail del marchio Elisabetta Franchi "La mia bambina".

Lo stile ricercato è il protagonista indiscusso della collezione. Modelli moderni adatti a tutte le occasioni d’uso, dal giorno alla sera, grintosi con dettagli in corda, più romantici con le voluminose shapes di tulle, preziosi con i ciondoli dorati e le catene. Uno stile che da sempre caratterizza il dna del brand e che regala suggestioni estetiche raffinate e internazionali. I colori spaziano dal classico nero al bianco e platino, fino al burro, senza dimenticare l’iconico pattern EF.

All’interno dalla collezione, un focus speciale e prezioso per le neonate: scarpine gioiello, delicate in raso bianco e impreziosite da dettagli oro e platino. Elisabet, grazie all’expertise ed al know-how maturati nelle calzature da bambini in oltre 40 anni, oggi è un hub di servizi specializzato che crea, produce, distribuisce e comunica calzature bambino a livello internazionale.

"Siamo entusiasti di questa nuova collaborazione – ha detto Lara Vallasciani, Ceo di Elisabet – che va ad arricchire ulteriormente il nostro portafoglio brand ampliando la proposta nel segmento fashion luxury. Per la SS24 abbiamo pensato ad una collezione raffinata e mai scontata, rigorosamente Made in Italy, adatta alle occasioni speciali ma anche alla quotidianità, declinate in taglie che vanno dalla culla ai 14 anni". "Sono felice di iniziare questo nuovo percorso con Elisabet, specialista delle calzature nel mondo kids per la linea Elisabetta Franchi La mia Bambina – ha aggiunto Elisabetta Franchi, President & Owner di Betty Blue – e questo permette di ampliare e di dare vita ad un’offerta a 360 gradi".