Il gruppo Santoni festeggia 60 anni, una storia fatta di lavoro e qualità

Una storia fatta di impegno, ricerca della qualità, ma soprattutto un rapporto stretto con il territorio e i suoi abitanti che si rinnova da 60 anni. Sono questi gli elementi che hanno permesso al Gruppo Santoni di Servigliano di essere una realtà che oggi conta quattro supermercati tutti dislocati nella provincia di Fermo e più precisamente a Servigliano da dove tutto è partito, per arrivare ad Amandola, Piane di Montegiorgio e Monte San Pietrangeli, un gruppo che oggi conta 50 dipendenti, ma soprattutto può vantare un rapporto quasi familiare con i collaboratori e con i clienti.

Tutto è iniziato nel 1962 grazie a Filippo Santoni, che fra le alte cose è stato sindaco di Servigliano per 20 anni, scomparso nel febbraio del 2021 all’età di 83 anni, e sua moglie Anna Maria Pompei che aprirono a Servigliano un negozio come rivendita di liquori per poi espandersi nel settore alimentare, all’interno dell’attività sono subentrati anche i figli Paolo e Stefano, sono loro oggi a guidare il gruppo. La storia si arricchisce continuamente: nel 1984 fondarono il ‘CentroBibite’; nel 1989 contattati dal gruppo Sigma aprirono un nuovo supermercato a Servigliano in via Giovanni Amendola; nel 2000 un altro importante cambiamento pur mantenendo la proprietà dello stabile fondarono la società ‘CentroBibite 2000’, mantenendo però solo il 25% delle quote per intensificare l’attività del settore alimentare. Nel 2012 trasferiscono il supermercato nell’attuale sede di Servigliano e contestualmente inizia la collaborazione con il Gruppo Coal; nel 2014 aprono a Piane di Montegiorgio in via Faleriense Est; e Monte San Pietrangeli nel borgo Regina Margherita e infine del 2015 l’ultima apertura ad Amandola in via Alessandro Volta.

"Il grande rammarico – raccontano Paolo e Stefano Santoni – è di non poter condividere il nostro successo con nostro padre, che purtroppo ci ha lasciato. In questa occasione vogliamo rivolgere un grazie di cuore alle nostre famiglie che ci hanno supportato in questi anni; ai tanti clienti che giornalmente scelgono i nostri supermercati e che ci hanno permesso di crescere in questi decenni. Un ringraziamento speciale, sentito, a tutti i dipendenti e collaboratori". Del resto c’e tanto lavoro all’interno e dietro la gestione di un supermercato che spesso non viene notato. La scelta dei prodotti, la sistemazione negli scaffali e sui banconi, mantenere tutto in ordine e soprattutto pulito. Mansioni che vanno oltre il semplice lavoro, ma che si concretizzano nello spirito di collaborazione, di rispetto e fiducia. Quest’anno in occasione della data della fondazione, che cade proprio oggi 24 giugno, il Gruppo Santoni con i suoi 50 dipendenti festeggerà con una conviviale l’importante traguardo raggiunto.

Alessio Carassai