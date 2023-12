Poltrona Frau, nuova divisione: "Interni d’auto di lusso e aerei"

MONTEGRANARO (Fermo)

Nuova unità produttiva da 2,7 milioni di euro, targata Poltrona Frau, a Montegranaro (Fermo) rivolta in particolare alla produzione di componenti e sistemi in pelle e tessuto per il segmento delle auto di lusso e aerei. Il progetto è cofinanziato dalla Regione con un contributo di 934mila euro grazie al bando Investimenti produttivi’ previsto da una legge regionale del 2022. "La società non ha avuto bisogno di cercare ulteriori canali di finanziamento oltre al supporto della Regione – spiega Ervino Riccobon, chief operational excellence di Lifestyle Design –, questo grazie alla propria solida situazione finanziaria e al supporto dell’azionista, il gruppo Haworth Lifestyle Design che è fortemente impegnato nello sviluppo di lungo termine della business unit". Nei giorni scorsi l’assessore regionale Andrea Maria Antonini ha visitato la nuova linea produttiva, accompagnato dal direttore di Confindustria Macerata Gianni Niccolò, con i consulenti e il top management dell’azienda. Tra cui Giovanni Maiolo, general manager di Interiors in Motion Business di Poltrona Frau.

Maiolo, com’è la nuova unità produttiva di Montegranaro per interni auto di lusso e aerei?

"L’espansione continua dell’azienda e l’acquisizione di clienti e di nuovi ambiti produttivi hanno saturato significativamente lo stabilimento storico di Tolentino (Macerata), rendendo necessaria la ricerca di una nuova area che fosse comunque non troppo lontana, facilmente raggiungibile dall’autostrada e avesse una dimensione minima di 4000 metri quadri. La ricerca è stata lunga e complessa, finché non è stato individuato un edificio idoneo nell’area di Montegranaro. L’immobile individuato dispone di una palazzina con servizi e uffici di circa 900 metri quadri, rendendo lo stabilimento adatto anche per attività di sviluppo prodotto e interfaccia commerciale. Inoltre il tessuto produttivo della zona, storicamente legato al settore calzaturiero, offre la possibilità di reperire manodopera e potenziali fornitori con competenze analoghe a quelle richieste per gli interni delle auto di lusso".

Con quali case automobilistiche lavorerete? Quante le assunzioni previste?

"Lo stabilimento di Montegranaro sarà avviato con la produzione di un componente cruciale per gli interni della nuova Range Rover, progetto appena lanciato e pertanto con una lunga vita garantita e volumi attuali superiori a 10.000 unità per anno. Al momento dell’avvio si prevede di impiegare circa 25 risorse, in gran parte interinali, selezionate a livello locale. L’obiettivo è raddoppiare il numero di risorse entro la fine del 2024, arrivando a stabilizzarne almeno 20 con contratti a tempo indeterminato. Queste risorse dovranno essere dotate di competenze specifiche nel campo della cucitura, della sellatura della pelle e dei tessuti e di diverse attività accessorie".

Qual è la divisione trainante tra i vari settori di azienda?

"All’interno di Poltrona Frau, la business unit di maggiori dimensioni è quella residenziale focalizzata su design, sviluppo e commercializzazione di mobili di lusso per ambienti domestici e spazi pubblici".