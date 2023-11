Crescita in doppia cifra del Gruppo Tod's nei primi nove mesi del 2023

Sant’Elpidio a Mare (Fermo), 8 novembre 2023 – Prosegue il trend positivo del Gruppo Tod’s che nei primi nove mesi del 2023 continua a registrare crescite in doppia cifra dei ricavi in tutti i marchi e tutte le categorie di prodotto: Tod’s + 12%; Roger Vivier +19%, Hogan + 12%, Fay + 22%, retail + 15%, pelletteria + 20%. Da gennaio a settembre, il fatturato consolidato del gruppo presieduto da Diego Della Valle ammonta a 828,4 milioni di euro, in crescita del 14,3% rispetto allo stesso periodo del 2022. Negativo per circa 16milioni di euro l’impatto delle valute in quanto a cambi costanti i ricavi sarebbero pari a 844,3 milioni di euro (+16,5% rispetto ai primi nove mesi dell’anno scorso).

Diego Della Valle sorride per il trend positivo del gruppo Tod's

Per quanto riguarda i mercati, hanno retto bene quello italiano e quello europeo; è risultato in linea con l’andamento del settore il mercato cinese, area nella quale i ricavi sono comunque in crescita a doppia cifra (+25%) anche rispetto al 2021. Particolarmente buono l’andamento del Giappone, così come resta molto forte ‘Resto del mondo’ (+13%). Sorride Diego Della Valle, fiducioso sui risultati finali del 2023, soddisfatto per i dati approvati oggi dal Cda, e per una crescita che continua a riguarda tutti i marchi del gruppo, in particolare Tod’s e Roger Vivier, "a conferma del sempre maggior apprezzamento da parte dei clienti per l’altissima qualità dei prodotti, la loro artigianalità e eleganza senza tempo. Il Gruppo continua a tenere in considerazione le problematiche legate alla sostenibilità e alla solidarietà sociale, con un’attenzione particolare per i giovani, cercando anche di incentivarli a scegliere ‘mestieri’ rappresentativi del miglior artigianato di qualità".